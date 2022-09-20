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Hakkari gündem haberi | Hakkari'de gaziler ve şehit ailelerinin onuruna yemek verildi

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Hakkari gündem haberi | Hakkari'de gaziler ve şehit ailelerinin onuruna yemek verildi

Hakkari yerel gündem haberine göre Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerin onuruna yemek verildi.

Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerin onuruna yemek verildi.

Orduevi'ndeki programda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, masaları dolaşarak şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Akbıyık, devlet olarak her zaman gazi ve şehit ailelerinin yanında olduklarını ve daha iyi yaşam sürmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, vali yardımcıları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman da katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

19 Eylül Gaziler Günü Hakkari Güncel Haberler

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