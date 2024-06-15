Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Engelli ve Yetim Çocuklara Yardım Etti

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, Kurban Bayramı dolasıyla kentteki yaklaşık 500 engelli ve yetim çocuğa hayırseverlerin yardımıyla ayakkabı ve kıyafet desteğinde bulundu.

Dernek başkanı Yavuz Aydoğdu, Kurban Bayramı öncesinde kentte yaşayan yaklaşık engelli ve yetim çocuklara bayram hediyelerini dağıttıklarını söyledi.

Bayram öncesi çocukların sevindirilmesine katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bu hayra vesile olanlardan Allah razı olsun, yaptıkları hayırları kabul etsin. Bu kampanyalar kapsamında her zaman engelli ve yetim çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Dernek olarak kent merkezi, Şemdinli, Derecik, Çukurca ilçelerimizdeki engelli ve yetim çocuklara destekte bulunduk."