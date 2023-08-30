Hakkari Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları İnternet Dolandırıcılığına Karşı Bilgilendirdi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Emniyet Müdürlüğü, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde yolda geçen vatandaşlarla esnafı internet dolandırıcılığına karşı bilgilendirdi.

Hakkari'de halkla diyalogları ile isminde söz ettiren Hakkari Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirmişti. Hakkari polisi, bu defa da vatandaşları internet dolandırıcılığına karşı bilgilendirerek broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek internet dolandırıcılığı konusunda bilgilendirerek el broşürleri dağıttı. - HAKKARİ