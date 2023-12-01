Hakkari Emniyet Müdürlüğü Sürücüleri Kış Lastiği Konusunda Bilgilendirdi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentin değişik noktalarında yük ve yolcu taşıyan araçlar için kış lastiği denetimi yaparak sürücüleri bilgilendirdi. Polis ekipleri, sürücülere trafik kuralları ve can güvenliği konusunda bilgi vererek broşür dağıttı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği uygulaması yaparak sürücüleri bilgilendirdi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentin değişik noktalarında yük ve yolcu taşıyan araçlar için kış lastiği denetimi yaptı. Ticari taksi durakları ve kentin giriş ve çıkış noktalarda araçları durdurarak lastik diş derinliği ölçümünün yanı sıra sürücü belgeleri ve takigraf gibi evrakları da denetleyen polis ekipleri, sürücülere trafik kuralları ve can güvenliği konusunda bilgi vererek broşür dağıttılar.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince, görev ve sorumluluk bölgemizde vatandaşlarımızın kış lastiği kullanımını teşvik etmek için bilgilendirmeler yapılarak konu hakkında broşür dağıtılmıştır. Bilgilendirme faaliyetleri çalışmalarımız devam edecektir" denildi. - HAKKARİ