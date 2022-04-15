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Hakkari Emniyet Müdürlüğü fidan dikme etkinliği yaptı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü fidan dikme etkinliği yaptı

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, Polis Haftası kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, Polis Haftası kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

İl Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle yapılan etkinlikte polisler, Polisgücü Spor Kulübü sporcuları ve İl Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bay köyü yolundaki Fatma Aliye Hanım Yerleşkesinde bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, eşi Gökşen Pınar, müdür yardımcıları, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel ve İl Orman İşletme Müdürü Hakan Zeybek'in de katıldığı etkinlikte katılımcılar, yerleşkeye yaklaşık 400 fidan dikti.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü, Polis Haftası, Fatma Aliye, Hakkari, Güncel, Haberler

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