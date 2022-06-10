Hakkari Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı - Haberler

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Hakkari Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

Hakkari Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Hastanede olası bir yangın durumunda eksiklikleri görebilmek ve bu tür olaylara karşı hazır olunabilmesi amacıyla gerçekleştiren tatbikata UMKE, AFAD,112 Acil Sağlık, Hakkari Belediyesi, polis ekipleri ve hastane personeli katıldı.

Senaryo gereği yoğun bakım ünitesinde çıkan yangına, itfaiye ekiplerine haber verildikten sonra hastane personelince ilk etapta yangın söndürme tüpleri ve su ile müdahale edildi.

Serviste bulunan hastalardan bazıları itfaiye ekiplerince pencereden merdivenle tahliye edildi, diğerleri ve dumandan etkilenen bazı çalışanlar da UMKE ekiplerince dışarı çıkartıldı.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi.

Başhekim Uğur Can Kara, bu tür tatbikatların önemine değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

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