Hakkari'de Mehmet Akif Ersoy'u ve Çanakkale Şehitlerini anma programı düzenlendi
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Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, Mehmet Akif Ersoy'u anma, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı düzenlendi.
Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, Mehmet Akif Ersoy'u anma, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı düzenlendi.
Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Elif Veronica Öztürk, Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale şehitleri konulu sunum yaptı.
Sinevizyon gösterimiyle son bulan programa, Cumhuriyet Savcısı Sefa Anıl Karadeniz, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Köstek, Kurumun 2. Müdürü Alparslan Demir, Denetim Serbestlik Müdürü Zeynep Cengiz, kurum personeli ve yükümlüler katıldı.