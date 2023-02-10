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Hakkari'den Hatay'a giden ekipler, depremden 96 saat sonra enkaz altından 3 kişiyi kurtardı

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Hakkari'den Hatay'a giden ekipler, depremden 96 saat sonra enkaz altından 3 kişiyi kurtardı

Hakkari'den, "asrın felaketi"nin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Hatay'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), diğer ekiplerin de desteğiyle 3 kişiyi 96. saatte enkazdan sağ çıkardı.

Hakkari'den, "asrın felaketi"nin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Hatay'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), diğer ekiplerin de desteğiyle 3 kişiyi 96. saatte enkazdan sağ çıkardı.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'den depremin en çok hasar verdiği kentlerden Hatay'a görevlendirilen UMKE görevlileri, bölgedeki diğer ekiplerle Saraykent Mahallesi 358. Sokak'taki Kule Apartmanı ile başka bir binanın enkazında çalışma yürüttü.

Ekipler, depremden 96 saat sonra Kule Apartmanının enkazından 14 yaşındaki Burak Sürücü ile diğer binanın enkazından Keriman ve 4 yaşındaki kızı Ela Dirlik'i yaralı kurtararak çevredekilere büyük mutluluk yaşattı.

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Kaynak: AA / Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Hakkari Hatay Güncel Haberler

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