Hakkari'deki Yangın Nehil Sazlığı'nı Tehdit Etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın, binlerce kuş türünün yaşam alanını tehdit etti. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde binlerce kuşun yaşam alanı Nehil Sazlığı'nda 7 Kasım'da çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçenin kuzeybatısında "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen sazlıkta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.

Hakkari Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğünün yangın söndürme helikopteri ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Alanın bataklık olması nedeniyle zor şartlarda görev yaparak yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

"Burada yaklaşık 200 kuş türü barınıyor"

Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürü Mikail Akbaş, 24 personel ve 5 araçla yangına müdahale ettiklerini söyledi.

Ekiplerin yangınla mücadelede büyük çaba gösterdiğini belirten Akbaş, şöyle konuştu:

"Alevler geniş bir alana yayılmıştı. Arazi yapısının bataklık olması ve rüzgarın şiddeti bize büyük zorluk çıkardı. Şu anda ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor. Bazı bölgelerde halen duman çıkıyor. O kısımları su ve toprakla bastırıyoruz. Umarız bir daha böyle vahim olaylar yaşanmaz. Burada yaklaşık 200 kuş türü barınıyor. Göçmen kuşlar, burada yuva yapıyor. Birçok canlı bu yangından etkilendi."

Akbaş, Nehil Sazlığı'nın Yüksekova'nın en önemli doğal yaşam alanlarından olduğunu vurgulayarak, "Temennimiz, halkımızın bu konuda daha bilinçli olması. Bu alan Yüksekova'ya nefes veriyor. Doğamızı ve canlılarımızı koruyalım." dedi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
