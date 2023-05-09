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Hakkari'deki Üzümlü Sınır Gümrük Kapısı'nda oy verme işlemi sürüyor

Hakkari'deki Üzümlü Sınır Gümrük Kapısı'nda oy verme işlemi sürüyor

Güncel Haberler

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Gümrük Kapısı'nda oy verme işlemi devam ediyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Gümrük Kapısı'nda oy verme işlemi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemleri sürüyor.

Türkiye'nin Irak'a açılan Üzümlü Sınır Gümrük Kapısı'na gelen yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, kendileri için kurulan sandıkta oylarını kullanıyor.

Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

Hakkari Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel

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