Hakkari'deki trafik kazasında vali yardımcısı ve kaymakam yaralandı - Haberler

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Hakkari'deki trafik kazasında vali yardımcısı ve kaymakam yaralandı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
Hakkari'deki trafik kazasında vali yardımcısı ve kaymakam yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir ile 4 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir ile 4 kişi yaralandı.

Şemdinli-Derecik kara yolundaki Bağlar köyü yakınında Yayabaşı ve Özdemir'in bulunduğu araç ile karşı yönden gelen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet çarpıştı.

Kazada yaralanan Yayabaşı, Özdemir ve iki koruması ile diğer araçtaki iki kişi ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılardan Yayabaşı'nın Van'a sevk edildiği belirtildi.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

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