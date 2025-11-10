Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda Yangın Mekanizmaları İle Mücadele Ediliyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve rüzgar nedeniyle yangın geniş bir alana yayıldı. Sazlığın bataklık olması müdahaleleri güçleştiriyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İlçede binlerce kuş ve yaban hayvanının yaşam alanı olan sazlıkta dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma devam ediyor.
Rüzgarın da etkisiyle yangının geniş alana yayıldığı sazlığın bazı kısımlarının bataklık olması müdahaleyi güçleştiriyor.
Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel