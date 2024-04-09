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Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi Nisanda da Kayak Tutkunlarını Ağırlıyor

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Türkiye'de kayak merkezleri arasında kar kalınlığının bugün 184 santimetre ile en fazla ölçüldüğü Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi, nisanda da kayak tutkunlarını ağırlıyor.

Kayak sezonunun en erken açılıp en geç kapandığı illerden Hakkari'de, 2 bin 800 rakımlı bölgeye inşa edilen merkez, kentin kış turizminin gelişmesine katkı sağlıyor.

Kente 12 kilometre mesafede bulunan ve bugün itibarıyla kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip olan Merga Bütan Kayak Merkezi, ziyaretçilerine ilkbaharda da kayak yapma imkanı sunuyor.

Kar kalınlığının bugün 184 santimetre ölçüldüğü merkez, kristal kar yapısı, doğal parkurları ve eşsiz manzarasıyla bölgenin en çok tercih edilen tesisleri arasında yer alıyor.

Kent sakinlerinin yanı sıra birçok ilden merkezine gelenler, kayak takımları, kızak ve snowbordlarla kayarak eğleniyor.

İstanbul'dan kente gelen 7 kişilik grup da son zamanlarda Avrupa'nın farklı ülkelerinden kayak tutkunlarının rotasında bulunan merkezdeki telesiyejle 3 bin rakıma çıktı. Burada karla kaplı dağların manzarasını izleyen kayak tutkunları, karlı pistlerde ve yamaçlarda kayak ve snowbord yaparak adrenalin dolu anlar yaşadı.

Gruba öncülük eden Serdar Uzun, kayaksever arkadaşlarıyla her yıl farklı kayak merkezlerine gittiklerini, ziyaret ettikleri yerlerin tanıtımını da yaptıklarını söyledi.

Hakkari'deki kayak merkezinin beklediklerinden daha güzel olduğunu belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Telesiyejle çıkıp tüm pistler arasında kayabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Burası rakım olarak da en yüksek yerlerden biri. Bu rakımın altında olan kayak merkezleri sezonu erken kapatıyor. Burada nisan ayında kayak yapıyoruz. Kar kalitesi çok iyi. 2 metreye yakın kar var. Buradaki kayaktan çok keyif aldık. Seçim ve bayram arifesine denk geldiği için az kişiyle geldik. Normalde etkinliklerimizi 50-60 kişiyle yapıyoruz. Burayı şimdiden listeye koyduk. Gelecek yıl daha kalabalık grupla mutlaka buraya geleceğiz."

"Avrupa'ya, Bulgaristan'a gitmeye gerek yok"

Gonca Baykal Yıldırım da ülkedeki dağları tanıtmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Hakkari'ye Avrupa'nın farklı ülkelerinden çok sayıda turistin geldiğini, bunu haberlerden gördüklerini anlatan Yıldırım, "Buradaki dağlar çok değerli. Biz Alpler'e de gittik. Orada bu kadar uygun fiyatlar ve güzel kar kalitesi yok. Burada her piste rahatlıkla gidebiliyoruz çünkü kar kalitesi çok iyi. Burayı hem doğal güzellikleri görmek hem de kayak yapmak için herkese tavsiye ediyorum. Yazın da Uludurok'a zirve yapmak için geleceğim. O dağı da gördüm. Burası çok güzel bir yer. Buranın yöresel yemeklerini de çok beğendim. Adrenalini çok seviyoruz. Burada o heyecanı yaşadık. Avrupa'ya, Bulgaristan'a gitmeye gerek yok. Herkes buraya gelsin." diye konuştu.

Evren İşeri ise Hakkari'ye ilk kez geldiğini ve çok memnun kaldığını ifade ederek, "Herkese tavsiye ediyorum. Kayak için de gelin, buranın insanlarını tanımak için de. Buradaki yöneticilere teşekkür ediyorum. Güzel bir tesis yapılmış. Otel çok güzel. Bu da bizim için bir başlangıç oldu. Devamını da getireceğiz." dedi.

Merkezde kayak yapan Kaan Taş da kentte kayak sezonunun uzun sürdüğünü belirterek, "Birçok kayak merkezi kapandı ama burada kayak sezonu devam ediyor. İstanbul'dan, Şanlıurfa'dan, Ankara'dan gelenler var. Birbirimizle kaynaşarak burada kayak yapıyoruz. Gelenler buranın aynı zamanda kültürünü, gelenek ve göreneklerini de öğreniyor. Bu da yöremiz için güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

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