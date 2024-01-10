Hakkari'deki Mehmetçik, Ankara'daki öğrencilere mektupla cevap verdi

Hakkari 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında görev yapan Mehmetçik, kendilerine mektup göndererek sevgilerini ileten Ankara'daki Şehit Onur Doğan İlkokulu öğrencilerine mektupla cevap verdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ'daki Şehit Onur Doğan İlkokulu öğrencileri, Hakkari'de vatan nöbeti tutan Mehmetçik'e sevgi ve minnet duygularını anlatan mektuplar yazdı.

Mektupların ulaşmasından kısa süre sonra, Mehmetçik de minik öğrencilere cevap yazdı. Mehmetçik'in kaleme aldığı mektuplar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından öğrencilere ulaştırıldı.

Pençe-Kilit Operasyonları sırasında 2022'de şehit olan ve okula adı verilen şehit Onur Doğan'ın anne ve babası da öğrencileri, mektupları okumaları sırasında yalnız bırakmadı.

Mehmetçiğin duygu yüklü mektuplarını okuyan öğrenciler, hem duygulandı hem de mutlu oldu.

Anıtkabir semalarında dalgalanan Türk bayrağı, okula armağan edildi.

Bakanlık, Mehmetçik'in mektupları okuduğu ve öğrencilere cevap yazdığı anların görüntülerini de paylaştı.