Hakkari'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde uygulamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı ve sürücülere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Hakkari'de jandarma ekiplerince zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, dün itibarıyla başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında kent genelinde denetim yaptı.

Sürücü ve yolcuların güvenliği için gerçekleştirilen denetimlerde, uygulamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Ekipler, sürücülere trafik kuralları hakkında da bilgi verdi.