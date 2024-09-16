Hakkari'de Zeynel Bey Medresesi'nin Restorasyonu Devam Ediyor

Hakkari'de Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen ve zamanla tahrip olan Zeynel Bey Medresesi'nin eski ihtişamına kavuşturulması için başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Biçer Mahallesi'nde 1560'ta Hakkari Beyi Zeynel Bey tarafından yaptırılan ve 2005'te kazı ve temizlik çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan medresenin inşası için çalışma yürütülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve İl Özel İdaresinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda yüklenici firma ekipleri, duvar örme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları inceleyen Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, 10 yılda kentteki 15 tarihi yapının ayağa kaldırılarak turizme kazandırıldığını söyledi.

Medresenin önemli tarihi yapılardan biri olduğunu belirten Ağacanoğlu, "Kentin çok eski değerlerinden olan Zeynel Bey Medresesi'ni ayağa kaldırılarak turizme kazandırılıyoruz. Geçmişten kalan kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ile ilgili çalışmalar yürütülmekte. Zeynel Bey Medresesi 8 odadan oluşmakta. Bu 8 oda restorasyon çalışması ile ayağa kaldırılıyor. Önümüzdeki yıl Hakkari halkının ve turizmin hizmetine sunmaya çalışacağız." dedi.