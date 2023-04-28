Hakkari'de zarar gören içme suyu şebekesi onarıldı
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Hakkari'de sağanak nedeniyle zarar gören içme suyu hattı onarıldı.
Hakkari'de sağanak nedeniyle zarar gören içme suyu hattı onarıldı.
Belediye Kanalizasyon ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağanak nedeniyle oluşan toprak kayması sonucu hasar gören 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası yolundaki içme suyu hattında çalışma başlattı.
Olumsuz hava koşullarına rağmen çalışma yürüten ekipler, zarar gören boruları onararak yeniden içme suyu akışını sağladı.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel