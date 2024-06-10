Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobildeki polis memuru hayatını kaybetti

Hakkari'de otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu ağır yaralanan polis memuru Cihat Yıldız, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Olgunlar köyü yakınında dün kullandığı otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Vali Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanarak tedavi altına alınan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mesai arkadaşım polis memuru Cihat Yıldız'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Polis memuru Cihat Yıldız'ın yönetimindeki 06 ABH 29 plakalı otomobil, dün Hakkari-Çukurca kara yolu Olgunlar köyü yakınında kontrolden çıkarak Zap Suyu'na devrilmişti.

Kazada ağır yaralanan Yıldız ile öğretmen eşi Ayşe Koç Yıldız hastaneye kaldırılmıştı.

Ayşe Koç Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.