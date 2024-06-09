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Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobilde polis memuru yaralandı, öğretmen eşi hayatını kaybetti

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Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobilin polis memuru sürücüsü yaralandı, öğretmen eşi hayatını kaybetti.

Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobilin polis memuru sürücüsü yaralandı, öğretmen eşi hayatını kaybetti.

Hakkari-Çukurca kara yolu Olgunlar köyü yakınında polis memuru Cihat Yıldız yönetimindeki 06 ABH 29 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Zap Suyu'na devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir bölümü suya giren araçtaki polis memuru Yıldız ile öğretmen eşi Ayşe Koç Yıldız, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerce çıkarıldı.

Yıldız çifti, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayşe Koç Yıldız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cihat Yıldız'ın tedavisi devam ediyor.

Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri, tamamen suya gömülen otomobilin bulunduğu bölgede arama çalışması yaptı.

Vatandaşlardan Fırat Artuş, kazayı gören kuzeninin kendilerinden yardım istediğini söyledi.

Kaza yerine geldiklerinde aracın suyun içinde ters durduğunu anlatan Artuş, "Yaralıları araçtan çıkarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Daha sonra aracı ters çevirdik. Yaralıları çıkardıktan sonra yola getirdik, ekipler müdahale etti. Birkaç dakika sonra araçları suya kapıldı."dedi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Vali Yardımcıları Buğra Karadağ ve Furkan Berber ile İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, hastaneyi ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Kent merkezindeki Şehit Çetin Deniz Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Yıldız'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketi Antalya'ya uğurlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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