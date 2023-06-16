Hakkari'de Zabıta Ekipleri İş Yerlerini Denetledi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri iş yerlerinin ruhsat kontrollerin yaparak, ruhsatı bulunmayan esnafı uyardı. Denetleme sırasında yeni açılan ve ruhsatı olmayan iş yerleri sahipleri uyarılarak, ruhsatların en kısa zamanda yapılması istenildi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri iş yerlerinin ruhsat kontrollerin yaparak, ruhsatı bulunmayan esnafı uyardı.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, kentin birçok noktasında bulunan iş yerlerini büyük bir titizlikle denetledi. Denetleme sırasında yeni açılan ve ruhsatı olmayan iş yerleri sahipleri uyarılarak, ruhsatların en kısa zamanda yapılması istenildi.

Birçok işletmeye yönelik denetimlerini aralıksız olarak sürdüren zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguluyor. - HAKKARİ