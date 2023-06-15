Hakkari'de Zabıta Ekipleri Denetimlerini Sürdürüyor

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir öncülüğündeki zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, pastanelerde etiket, temizlik ve kılık kıyafet, fırınlarda ekmek gramajı, lokantalarda temizlik kuralları, zincir ve diğer marketlerde ise raf ile kasa arasındaki fiyat farklılığını denetledi. Tarihi geçmiş ürünlerin tespit edildiği bazı iş yerlerine ise cezai işlem uygulandı.