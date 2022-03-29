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Hakkari'de yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması sürüyor

AA - Ulaş Güven - Güncel
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Hakkari'de yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması sürüyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulan yüksek kesimlerde yol açma çalışmaları devam ediyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulan yüksek kesimlerde yol açma çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Yüksekova Şube Şefliği ekipleri, 2 bin 807 rakımdaki üs bölgesinin yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulan bölgede 15 gündür çalışan ekipler, 15 kilometrelik yolun 5 kilometresini ulaşıma açtı.

Çığ tehlikesine rağmen kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte zor anlar yaşayan ekipler, yolun 10 kilometrelik kısmını da nisan ayının sonuna doğru ulaşıma açmayı hedefliyor.

Hakkari'de yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması sürüyor

Hakkari'de yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması sürüyor

AA / Ulaş Güven - Güncel

Yüksekova, Hakkari, kar, Güncel, Haberler

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