Hakkari'de Yüksek Kesimlerde Kar ve Sis Etkili Oldu
Hakkari'de dünden bu yana etkili olan sağanak yağışlar, yüksek kesimlerde kar bırakırken, Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Şehir merkezine yakın dağlar beyaza büründü ve yüksek kesimlerde sis bulutları oluştu.
Hakkari'de yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu.
Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yağış nedeniyle kenti çevreleyen dağlar beyaza büründü, şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Şehrin üstünde ve yüksek kesimlerde sis bulutları oluştu.