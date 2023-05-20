Hakkari'de Yüksek Kesimler Karla Kaplandı

Hakkari kent merkezinde etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlere kar yağdı. 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki yüksek rakımlı dağlar beyaz örtüyle kaplandı.