Hakkari'de Yüksek Kesimler Karla Kaplandı
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Hakkari kent merkezinde etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlere kar yağdı. 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki yüksek rakımlı dağlar beyaz örtüyle kaplandı.
Hakkari'de kent merkezinde etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlere kar yağdı.
Kentte dün geceden bu yana etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar dolayısıyla 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki yüksek rakımlı dağlar beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: AA / Güncel