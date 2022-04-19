Hakkari'de 'Yönetici Geliştirme Programı' eğitimleri başladı

HAKKARİ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan "Yönetici Geliştirme Programı" kapsamında Hakkari'de okul müdürlerine yönelik eğitim başladı.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, programın eğitim yöneticilerinin kendilerini yenileyip geliştirmelerine katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Katılımcılara çok kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Akbıyık, "Hakkari'de eğitim gerçekten iyi gidiyor. Eğitimin bir ekip işi olduğuna inanıyoruz. Herkesin katılması gerektiği bir süreçtir bu. Bizim birinci meselemiz hem Hakkari'de hem de Türkiye'de eğitim, okul, kitap. Artık yönetim anlayışı çok değişti. Eskisi gibi değil. O yüzden kendimizi iyi yetiştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de okul iklimini daha güçlü hale getirmek için karalılıkla öğretmen ve okul yöneticilerinin yanında olmaya devam edeceklerini aktardı.

Tecrübeli, donanımlı, yetenekli, idealist, yenilikçi ve çalışkan idarecilerin okullarını zirvelere taşıdığını kaydeden Gür, "O nedenle okul müdürü, atanmış olmakla birlikte adanmış da olmalıdır. Her okulun varlık sebebi öğrencilerdir. Okulda gerçekleştirilen her türlü düzenlemenin, yönetsel ve eğitsel çalışmanın, etkinliğin odağında, öğrenci yer almak zorundadır." ifadelerini kullandı.

İl merkezi ve 4 ilçedeki 370 okul yöneticisinin katılacağı eğitimlerin 120 saat süreceği belirtildi.

Programa Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Milli Eğitim Şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.