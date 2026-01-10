Haberler

Hakkari'de 353 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de etkili olan kar yağışı, 108 köy ve 245 mezra yolunun kapanmasına neden oldu. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Yüksekova'da araçlar kara gömüldü. Yetkililer, çığ riski konusunda vatandaşları uyardı.

HAKKARİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle 353 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Hakkari'de dün etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle il genelinde 108 köy ile 245 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatırken; Yüksekova ilçe merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Yoğun kar nedeniyle ilçedeki araçlar ve tek katlı yapılar, kara gömüldü. Soğuk hava nedeniyle de 4 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı ve dik yamaçlı bölgelerde çığ riski bulunduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti

Formayı verecek mi? Yeni transfer yanına gelip "Ben hazırım" dedi