Yüksekova-Şemdinli kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli kara yolunda etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor. Haruna Geçidi mevkisi ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yol açma çalışması yürütse de sis ve çığ riski nedeniyle dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli kara yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki Haruna Geçidi mevkisinde yoğun kar ve tipi dolayısıyla güzergah ulaşıma kapandı.

Bölgede kar temizleme çalışması yürüten Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, yolu açarak araçların geçişini sağladı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin de düştüğü bölgede trafik kontrollü sağlanırken, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ekipler, çığ riski nedeniyle zorunlu olmadıkça yollara çıkılmaması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
