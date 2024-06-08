Hakkari'de YKS'ye Ücretsiz Ulaşım İmkanı
Hakkari'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolasıyla toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verdi. Sınava girecek öğrenciler, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandı.
Hakkari'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolasıyla toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde YKS nedeniyle kentin belli noktalarında toplu taşıma araçları hazır bekletildi.
Sınava girecek öğrenciler, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandı.
Yarın yapılacak YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi için de ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağı bildirildi.