Hakkari'de yılsonu sergisi düzenlendi - Haberler

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Hakkari'de yılsonu sergisi düzenlendi

AA - Sayim Harmancı - Güncel
Hakkari'de yılsonu sergisi düzenlendi

Hakkari'de Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince yılsonu sergisi düzenlendi.

Hakkari'de Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince yılsonu sergisi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları projelerin yer aldığı etkinlikte katılımcılara öğrencilerin hazırladıkları yöresel çörekler, içli köfte, lalepet tatlısı ve helva ikram edildi.

Yöresel kıyafet ve çeşitli kostümler giyen öğrenciler defile yaptı, gösteriler sundu.

Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoglu ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, sergiyi gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Yöresel yemeklerin tadına bakan Kasımoğlu, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

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