Hakkari'de Yılın İlk 5 Ayında Olaylar Değerlendirildi

Hakkari'de düzenlenen asayiş toplantısında yılın ilk 5 ayında meydana gelen olaylar ile önceki yılın aynı dönemine ilişkin veriler değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda, 19-25 Mayıs tarihleri ile yılın 5 ayında meydana olaylar ile bir önceki yılın aynı dönemlerindeki olayların istatistiklerinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, ocak ile mayıs ayları arasındaki dönemde kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azaldığı, dolandırıcılık olaylarının ise yüzde 36 arttığı bildirildi.

Kentte, narkotik suçlara yönelik operasyonların yüzde 33, kaçakçılık suçuna ilişkin operasyonların da yüzde 77 arttığına yer verilen açıklamada, farklı suçlardan aranan 54 kişinin yakalandığı aktarıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirleri katıldı.