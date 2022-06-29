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Hakkari'de yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi

AA - Hikmet Temeş - Güncel
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Hakkari'de yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi

Hakkari'de Genç İHH İnsani Yardım Vakfı, yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenledi.

Hakkari'de Genç İHH İnsani Yardım Vakfı, yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenledi.

Bulvar Caddesi'nde düzenlenen kermeste vakfın gönüllüleri evlerinde hazırladığı ürünleri ve bazı esnafın bağışladığı eşyaları satışa sundu.

Vakfın il temsilcisi Veli Alioğlu, kadın gönüllülerin büyük fedakarlıklarla kermesi organize ettiğini söyledi.

Kermesin yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına düzenlendiğini ifade eden Alioğlu, "Bir günlük kermese tüm hayırseverleri bekleriz. Gönüldaşlarımızın el emeği göz nuru ile hazırladığı el işlemelerini ve ev yemeklerini burada halkımıza sunuyoruz. İyilik her zaman, her yerde." dedi.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

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