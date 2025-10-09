Haberler

Hakkari'de Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı Düzenlendi

Hakkari'de Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Hakkari'de AK Parti tarafından düzenlenen programda, sıfır atık uygulamaları ve iklim değişikliği konuları ele alındı. İl Başkanı Zeydin Kaya, çevre korumanın önemine vurgu yaptı.

Hakkari'de, AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleşen programda, sıfır atık uygulamaları, iklim değişikliğinin sonuçları ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, yaptığı konuşmada, çevreyi korumanın ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Kaya, gelecek nesillere daha yeşil ve güzel bir ülke bırakmak için çevreyi korumak gerektiğini aktardı.

Programa AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
