Hakkari'de Yeni Hacı Sait Camisi İnşaatı Devam Ediyor

Hakkari'de depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle geçen yıl yıkılan ve yerine yenisi inşa edilen Hacı Sait Camisi'nde çalışmalar devam ediyor.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, minaresi tamamlanan caminin karkas yapısının kaba çalışması bitirildi.

İl Müftüsü Hüseyin Okuş, caminin minaresinin ve karkas yapısının hiçbir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığını belirtti.

Lavaboların da temelinin atıldığını ifade eden Okuş, şunları kaydetti:

"İnşaatın bu duruma gelmesinde başta Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlarımızdan maddi manevi her türlü desteği aldık. Bu vesileyle cami inşaatına katkı sunan herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. Bilindiği üzere camilerin karkas kısımları tamamlandıktan sonra ibadete hazır hale getirilinceye kadar büyük masraflar yapılmaktadır. Bu masrafları Müftülük ve Vakıf Şubemizin imkanları ile karşılamak mümkün değildir. Bu nedenle bugüne kadar hiçbir hayır işinde bizleri darda bırakmayan hayırsever vatandaşlarımızın maddi manevi desteğine ihtiyaç duymaktayız. Bunu bizden esirgemeyeceklerine olan inancım tamdır. Gerekli desteği sağladığımız taktirde 2025 yılında camiyi ibadete açmayı planlıyoruz."

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