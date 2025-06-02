Hakkari'de Yeni Adliye Binası İnşaatı Başladı

Hakkari'de Yeni Adliye Binası İnşaatı Başladı
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Hakkari'de, Adalet Bakanlığı tarafından ihale edilen yeni adliye binasının temeli atıldı. Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, projenin hayırlı olmasını diledi.

Hakkari'de, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan proje kapsamında yeni adliye binası inşaatına başlandı.

Eski valilik binasının bulunduğu alanda düzenlenen törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, kazı çalışmalarına başlanan yeni adliye binası projesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kurban kesimi ve duanın ardından iş makineleriyle temel kazma çalışması yapıldı.

Törene Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, hakimler, cumhuriyet savcıları ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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