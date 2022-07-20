Hakkari'de yaylada silahlı kavga: 4 ölü (2) CENAZELER OTOPSİ İÇİN VAN'A GÖNDERİLDİHakkari'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van'a gönderildi. CENAZELER OTOPSİ İÇİN VAN'A GÖNDERİLDİ Hakkari'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van'a gönderildi. Kara yolu ile ilk olarak Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cenazeler, daha sonra Van Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili jandarma ve güvenlik korucuları, köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Hakkari Van Güncel Haberler

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