Hakkari'de yaylada silahlı kavga: 4 ölü (2) - Haberler

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Hakkari'de yaylada silahlı kavga: 4 ölü (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Hakkari'de yaylada silahlı kavga: 4 ölü (2)

CENAZELER OTOPSİ İÇİN VAN'A GÖNDERİLDİHakkari'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN VAN'A GÖNDERİLDİ

Hakkari'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van'a gönderildi. Kara yolu ile ilk olarak Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cenazeler, daha sonra Van Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili jandarma ve güvenlik korucuları, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.


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