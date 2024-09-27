Hakkari'de Yasa Dışı Keklik Avına 138 Bin TL Ceza

HAKKARİ'de yasa dışı 37 keklik avlayan 2 kişiye, 138 bin 142 TL para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Hakkari Doğa Koruma İl Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan koruma kontrol faaliyetleri sırasında, yasa dışı olarak avlanmış canlı 37 kınalı keklik ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişiye, 34 bin 542 TL idari yaptırım ve 103 bin 600 TL tazminat olmak üzere toplamda 138 bin 142 lira ceza kesildi. Doğa Koruma İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kekliklerin, doğal yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.