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Hakkari'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Hakkari'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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Hakkari'de düzenlenen operasyonda, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatarak para akladığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda birçok dijital materyal ve yasa dışı bahisle elde edilen malvarlığına el koyuldu.

Jandarma Genel Komutanlığınca Hakkari'de düzenlenen operasyonda, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatarak para akladığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynatarak elde ettikleri paraları banka ve kripto cüzdanlar aracılığıyla akladıkları tespit edildi.

Operasyonlarda 44 masaüstü bilgisayar, çok sayıda cep telefonu, bellek, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yasa dışı bahis suçunda kullanılan banka hesapları ve kripto varlık cüzdanlarına da el konuldu.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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