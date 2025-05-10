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Hakkari'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Hakkari'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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Jandarma, Hakkari'de yasa dışı bahis ve suç gelirini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 50 milyon TL'lik işlem hacmine sahip hesaplara da el konuldu.

JANDARMA Genel Komutanlığı, Hakkari'de 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç gelirini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin farklı hesaplar üzerinden toplamda 50 milyon TL işlem hacmine ulaştığı, yasa dışı bahis oynatarak elde ettikleri gelirleri banka ve kripto cüzdanlar aracılığıyla akladıkları tespit edildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 44 masaüstü bilgisayar, çok sayıda cep telefonu, bellek, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edilen 50 milyon TL işlem hacmine sahip banka hesapları ve kripto varlık cüzdanlarına el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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