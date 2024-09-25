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Hakkari'de Yaralı Doğan Yavrusu Tedavi Altına Alındı

Hakkari'de Yaralı Doğan Yavrusu Tedavi Altına Alındı
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Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından arazide yaralı bulunan doğan yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Hakkari'de jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan doğan yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kırıkdağ köyü kırsalında icra ettikleri devriye sırasında yaralı doğan yavrusunu gördü.

Ekiplerin bulunduğu yerden alarak DKMP Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiği kuşun tedavisine başlandı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

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