Hakkari'de yaralanan ayı tedavi altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarıyla yaralanan ayıyı tedavi etmek için harekete geçti. Ayı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince, Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarıyla yaralanan ayı tedavi altına alındı.

DKMP'nin, X sosyal medya hesabından, Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarıyla yaralanan ayıya ilişkin paylaşım yapıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde, elektrik arıza ekiplerince yolda yaralı ve bitkin düşmüş ayının fark edildiği belirtilen açıklamada, dağdan düşen kaya parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandığı tespit edilen ayı ile ilgili DKMP Hakkari İl Müdürlüğüne haber verildiği aktarıldı.

Bölgeye gelen DKMP ekiplerinin, yaralı ayıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi için Hakkari'ye götürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edilen ayının, bakım ve tedavisi sürmekte olup verdiğimiz serum ve ilaçlar ile hayati tehlikesini atlatmak üzeredir. Operasyonu yapan veteriner hekimlerce dişi olduğu belirlenen ayının, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılıp bırakılmayacağına karar verilecek. Bir an önce iyileşip sağlığına kavuşması için duacıyız."