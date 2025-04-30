Hakkari'de Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Hakkari'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

İle 5 kilometre mesafedeki Bay köyünde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Şükrü Çiftçi, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, yetkililerden yardım istedi.