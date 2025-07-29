Hakkari'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Hakkari'de Yangın Kontrol Altına Alındı
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Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızla müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucu bazı meyve ağaçları zarar gördü.

Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Gazi Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda, otların henüz belirlenemeyen nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevleri evlere sıçramadan kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle bazı meyve ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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