Hakkari'de Yakıt Tankeri ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 4 Yaralı

Hakkari karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Zernek Baraj gölü yakınlarında yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükselirken, 4 kişinin de yaralı olduğu belirtildi. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Alihan (55) ve eşi Aysel Karay'ın (60) ardından Gülşen Han (40) da kaldırıldığı Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Selma, Dilan, Derin Karay ile Eymen Han'ın hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Bu arada kazaya karışan araçların çekilmesi ile karayolunda trafik akışı yaklaşık 1 saat sonra normale döndü. Yakıt tankeri sürücüsü Mehmet Emin Doma da jandarma karakoluna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.