Hakkari'de Yakıt Tankeri ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Hakkari karayolunun 40. kilometresinde yakıt tankeri ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hakkari karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Zernek Baraj gölü yakınlarında yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Van- Hakkari karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Zernek Baraj Gölü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne giden 35 ABC 263 plakalı yakıt tankeri, karşı yönden gelen 34 FNY 206 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışanlar itfaiyenin müdahalesiyle çıkartılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle karayolu uzun süre ulaşıma kapandı. Bu nedenle araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
