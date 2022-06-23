Hakkari'de vekaletle kurban organizasyonuna destek

Hakkari'de kurum amirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürütülen 2022 yılı vekaletle kurban organizasyonuna destek verdi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Baştabibi Harun Aşan kurban vekaletlerini Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi.

İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesi Başkanı İsmail Fakirullahoğlu, ülke olarak Müslüman toplumlarına umut olma gibi bir misyona sahip olduklarını söyledi.

Vekaletle kurban organizasyonuna kentte gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Fakirullahoğlu, şöyle konuştu:

"Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kurum amirleri ve yöre halkı organizasyona desteklerini esirgemedi. Yurt içi veya yurt dışında bulunan Müslüman kardeşlerimizin acılarını yüreğimizde his etmezsek, Peygamber efendimizin deyimiyle kamil mümin olamayız. Öncelikle kendimiz için istediğimizi Müslüman kardeşlerimiz için de isteyeceğiz. Bizler sofralarımızda envai çeşit yemek bulundurma lüksüne sahip iken, onların yıl boyunca bir kez et bulamaması bizlere yakışmaz. Bebeklerimize her türlü yiyecek yedirme imkanı varken, onların yılda bir kez bulabildikleri kurban etlerini öğütüp mama olarak küçük çocuklarına yedirmeleri Peygamber efendimizin 'komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' hadisi ile örtüşmez. Bu vesileyle ihtiyaç sahibi insanların derdine bir nebze deva olmak için vatandaşlarımızı, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na vermeye davet ediyorum."