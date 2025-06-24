Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 7,8 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de bir otomobilin bagajında ve sürücünün üzerinde toplam 7 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Sürücü tutuklandı.

Hakkari'de bir otomobilin bagajındaki kitap ile defterlerin arasında ve sürücünün üzerinde 7 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Dün kent merkezindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, sürücünün üzerindeki korsenin altına gizlenmiş 1 kilo 520 gram, bagajdaki çuvalın içinde bulunan kitap ve defterlerin arasına zulalanmış 12 parça şeklinde 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı

Şota Arveladze 10 yıl sonra Süper Lig ekibine geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcudan Okan Buruk'a telefon: Bir şans daha ver

Yıldız futbolcudan Okan Buruk'a telefon: Bir şans daha ver
Fernando Muslera Estudiantes'e imza attı

Fernando Muslera imzayı attı
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber

Kanserle savaşan ünlü isimden yeni haber
Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda

Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.