Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 66 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi

Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 66 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi
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Hakkari'de durdurulan bir tırda, dedektör köpekle yapılan aramada 66 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Tırın sürücüsü tutuklandı.

Hakkari'de bir tırın dorsesinin altına gizlenmiş 66 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Hakkari-Şırnak kara yolunda şüphe üzerine durdurulan tırda dedektör köpek ile yapılan aramada dorsenin altındaki demir bloklara gizlenmiş 66 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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