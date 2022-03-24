Hakkari'de üs bölgesinin yolu kardan tünel oluşturularak açıldı - Haberler

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Hakkari'de üs bölgesinin yolu kardan tünel oluşturularak açıldı

AA - Sıraç Karadeniz - Güncel
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Hakkari'de üs bölgesinin yolu kardan tünel oluşturularak açıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, yer yer metrelerce kar nedeniyle kapanan üs bölgesi yolunu kardan tünel yaparak açtı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, yer yer metrelerce kar nedeniyle kapanan üs bölgesi yolunu kardan tünel yaparak açtı.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayalar köyü yakınlarındaki bir üs bölgesinin yolunun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışma yürüten ekipler, yolun bir kısmında metrelerce kar olması nedeniyle geçici tünel açarak ilerleyebildi.

Üç günlük zorlu çalışmanın ardından yolu açan ekipler, tünel açtıkları bölgeyi ve iş makinesini cep telefonuyla kaydetti.

Hakkari'de üs bölgesinin yolu kardan tünel oluşturularak açıldı

Hakkari'de üs bölgesinin yolu kardan tünel oluşturularak açıldı

AA / Sıraç Karadeniz - Güncel

Hakkari, kar, Güncel, Haberler

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