Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor - Haberler

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Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu üs bölgesi yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu üs bölgesi yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kış mevsimi boyunca mağduriyet yaşanmaması için köy yollarında özveriyle çalışan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, baharda da metrelerce karın olduğu üs bölge yollarını açmak için mesai yapıyor.

Ekipler, ilçedeki 3 bin 200 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi yolunu açmak için günlerdir çaba sarf ediyor.

Zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, karın sert ve yoğun olmasından dolayı bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Yüksekova, Hakkari, kar, Güncel, Haberler

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