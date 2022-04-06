Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor

AA - Sayim Harmancı - Güncel
 - Güncelleme:
Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, metrelerce karın bulunduğu üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalara devam ediliyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, metrelerce karın bulunduğu üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalara devam ediliyor.

Kentte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için fedakarca çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, baharda da metrelerce karın olduğu üs bölgeleri ile yayla yollarını açmak için mesai yapıyor.

Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağlarında metrelerce karın olduğu 3 bin 400 rakımlı üs bölgesinin yolunu açmak için çaba gösteriyor. Ekipler, karın sertleşmesi nedeniyle zaman zaman ekskavatör kullanıyor.

Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor

Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title